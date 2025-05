Terni e Spoleto in un’unica provincia via alle adesioni per il comitato referendario

La proposta di unire Terni e Spoleto in un'unica provincia sta guadagnando slancio, grazie all'iniziativa della Federazione Umbria Sud. È ufficialmente partita la campagna di adesione al comitato referendario, che mira a promuovere il riequilibrio delle province umbre. Il comitato invita i cittadini a unirsi a questa causa, promettendo che, con il supporto della comunità, il sogno di un nuovo assetto provinciale diventerà realtà.

Il "sogno" di unire Terni e Spoleto in un'unica provincia fa un piccolo passo avanti. La Federazione Umbria Sud ha infatti dato il via alla campagna di adesione al comitato referendario che punta al riequilibrio delle province. "E se ci darete una mano – scrivono dal comitato – non ci fermerà più...

