Terni confronto senza il Comitato del centro storico | Chiusura del varco di via Corona e rafforzamento dei controlli

Oggi, mercoledì 28 maggio, si sarebbe dovuto tenere un incontro tra l'amministrazione e il comitato del centro storico di Terni per discutere della chiusura del varco di via Corona e il potenziamento dei controlli. Tuttavia, prima della riunione, è giunta una comunicazione che ha determinato un cambio di programma. Scopriamo i dettagli di questa nuova situazione e le sue implicazioni per la comunità.

Un confronto diretto, senza l’utilizzo di mail eo comunicati tra l’amministrazione e il comitato del centro storico. Nel corso della mattinata di oggi – mercoledì 28 maggio – doveva andare in scena l’incontro a palazzo Spada. Tuttavia prima della riunione è pervenuta la seguente comunicazione... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, confronto senza il Comitato del centro storico: “Chiusura del varco di via Corona e rafforzamento dei controlli”

