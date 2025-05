Ternana-Vicenza | sfida decisiva al Liberati per l' accesso alla finale

La Ternana si prepara per una sfida cruciale al Liberati, dove affronterà il Vicenza per conquistare l'accesso alla finale. Con i tifosi in fermento e le curve già al completo, l'atmosfera promette di essere elettrica. I dati parlano chiaro: oltre 7.600 biglietti venduti, a testimonianza dell'entusiasmo e dell'attesa che circondano questo importante incontro.

La squadra è pronta, i tifosi anche. Per la sfida che vale l’accesso alla finale il " Liberati " si presenterà con le curve al top delle presenze e pochi spazi vuoti negli altri settori. A ieri sera i biglietti venduti erano circa 7.600 (inclusi 862 per il settore ospiti, in questo caso il dato è definitivo). Nel doppio confronto il team veneto sembrava puntare molto sul fattore campo, che del resto ha avuto grande peso specifico nella stagione regolare. La Ternana ha confezionato un prezioso e meritato 0-0, che non consente comunque distrazioni di sorta, seppure il Vicenza formato trasferta non sia apparso impeccabile... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana-Vicenza: sfida decisiva al Liberati per l'accesso alla finale

