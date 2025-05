Ternana-Vicenza segui in DIRETTA la sfida

Stasera, alle ore 20, lo stadio Libero ospita il decisivo match di ritorno delle semifinali dei Play Off tra Ternana e Vicenza. Dopo un'andata terminata senza reti, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto in finale. Segui l’azione in diretta e scopri chi avrà la meglio in questa cruciale sfida!

Una vittoria per entrare nella finale dei Play Off. Le formazioni di Ternana-Vicenza si contendono il successo nel match di ritorno delle semifinali dei Play Off. La gara di andata è terminata a reti inviolate pertanto si deciderà tutto stasera (fischio di inizio ore 20) allo stadio Libero. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ternana-Vicenza, segui in DIRETTA la sfida

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita. 🔗continua a leggere

