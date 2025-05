Ternana-Vicenza le formazioni UFFICIALI del match

Questa sera, alle 20, Ternana e Vicenza si sfidano nel match di ritorno dei Play Off di Serie C. I rossoverdi recuperano Ciammaglichella e Millico, mentre devono fare a meno di Loiacono, de Boer e Krastev. Il tecnico biancorosso Vecchi, al contrario, può contare su tutta la sua squadra per affrontare un incontro decisivo. Scopriamo ora le formazioni ufficiali.

