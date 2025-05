Ternana-Vicenza 3-1 rossoverdi in finale Play Off

La Ternana e Vicenza si sfidano questa sera allo stadio Libero per il match di ritorno delle semifinali dei Play Off, con le rossoverdi a un passo dalla finale dopo il pareggio dell’andata. Una vittoria decisiva permetterà alla Ternana di conquistare un posto nella grande finale, in attesa di scoprire quale delle due squadre avanzerà nella corsa promozione.

Una vittoria per entrare nella finale dei Play Off. Le formazioni di Ternana-Vicenza si contendono il successo nel match di ritorno delle semifinali dei Play Off. La gara di andata è terminata a reti inviolate pertanto si deciderà tutto stasera (fischio di inizio ore 20) allo stadio Libero.

