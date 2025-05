Termovalorizzatore di Acerra via libera a 300mila euro di ristori all’anno per Maddaloni

Il Comune di Maddaloni riceverà un ristoro annuale di 300mila euro per i rifiuti conferiti al termovalorizzatore di Acerra, come deciso dalla giunta regionale il 21 maggio. Questo importante provvedimento rappresenta una vittoria per la comunità, promettendo supporto economico per la gestione dei rifiuti e contribuendo al miglioramento dei servizi locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Il Comune di Maddaloni otterrà un ristoro di circa 300mila euro all’anno per i rifiuti conferiti al termovalorizzatore di Acerra: lo ha stabilita la giunta regionale nella seduta del 21 maggio scorso. Si tratta di un’importante vittoria per la nostra comunità che si vede riconoscere delle risorse per i danni causati dalla presenza dell’impianto di Acerra. Ringrazio il presidente De Luca, il vicepresidente Bonavitacola e la commissione Ambiente presieduta da Giovanni Zannini per aver risposto con i fatti alla mia interrogazione con la quale chiedevo che Maddaloni venisse ‘risarcita’ per la vicinanza all’impianto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Termovalorizzatore di Acerra, via libera a 300mila euro di ristori all’anno per Maddaloni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Termovalorizzatore, via libera alle Province - Sarà gratuito il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra da parte delle Province campane. La decisione, adottata dal Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione Campania, ... 🔗Da regione.campania.it

Acerra, turbine guaste: fermato l’inceneritore - Starà fermo dieci giorni il termovalorizzatore di Acerra. Ed è la prima volta che accade a causa di un guasto così rilevante. Nel 2019 ci fu una chiusura temporanea per le operazioni decennali ... 🔗ilmattino.it scrive

Termovalorizzatore, via libera al progetto di Acea, il Campidoglio: «Si aprono i cantieri entro l'estate» - Ulteriore passo in avanti per la realizzazione del termovalorizzatore voluto dal ... La validazione tecnica Il via libera, «è arrivato a seguito della validazione tecnica del progetto da parte ... 🔗Segnala roma.corriere.it

Quarta linea inceneritore Acerra: faccia a faccia ambientalisti-Regione