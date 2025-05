termeland a de luca i terreni erano all asta formalizzata la cessione

La famiglia De Luca, proprietaria del parco giochi Termeland, ha formalizzato l'acquisto del terreno su cui sorge la struttura per circa 175mila euro. Dopo 25 anni di attività tra viale Bicchierai e viale Leopardi, la cessione del bene, precedentemente parte del patrimonio delle Terme, rappresenta un passo significativo per garantire il futuro del parco giochi, apprezzato da grandi e piccini.

Montecatini, 28 maggio 2025 – La famiglia De Luca, titolare del parco giochi Termeland, da 25 anni attivo tra viale Bicchierai e viale Leopardi, si aggiudica per circa 175mila euro la proprietà del terreno dove sorge la struttura, fino a ieri inserito nel compendio delle Terme. La cessione è avvenuta nell'ambito del concordato preventivo in continuità a cui è sottoposta la società. L'offerta irrevocabile di acquisto dell'area non è stata seguita da altre e, ieri mattina, alla scadenza dei termini il terreno è diventato della famiglia De Luca. I gonfiabili e le altre attrazioni per bambini sono ormai un punto di riferimento, dal punto di vista dell'intrattenimento riservato alle famiglie, ma anche per i progetti sociali a cui la struttura collabora, a Montecatini e nel resto della Valdinievole...