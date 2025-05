Teresanna Pugliese non sapeva che il Napoli ha vinto lo scudetto | la sua reazione all’Isola dei Famosi

Teresa Pugliese, concorrente napoletana de L'Isola dei Famosi, ha vissuto un momento inatteso quando, in diretta, ha scoperto che il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto. Un’emozione forte, vissuta all’istante, che ha coinvolto i tifosi e gli appassionati di calcio in tutta Italia. Continua a leggere…

La concorrente napoletana, completamente isolata dalle notizie del mondo esterno, ha scoperto in diretta una delle notizie piĂą importanti per la sua cittĂ e la sua fede calcistica: il quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Teresanna Pugliese non sapeva che il Napoli ha vinto lo scudetto: la sua reazione all’Isola dei Famosi

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

