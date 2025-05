Teresanna Pugliese non sapeva che il Napoli aveva vinto lo scudetto | la sua reazione all’Isola dei Famosi

Teresa Pugliese, concorrente dell'Isola dei Famosi, scopre in diretta la sorprendente vittoria dello scudetto del Napoli, una notizia cruciale per i tifosi napoletani. Un momento di incredulità per la partecipante che, isolata dal mondo esterno, si è emozionata nel conoscere uno dei traguardi più grandi della sua città . Continua a leggere per scoprire come ha reagito!

La concorrente napoletana, completamente isolata dalle notizie del mondo esterno, ha scoperto in diretta una delle notizie più importanti per la sua città e la sua fede calcistica: il quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Teresanna Pugliese non sapeva che il Napoli aveva vinto lo scudetto: la sua reazione all’Isola dei Famosi

