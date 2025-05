tentato omicidio a grugliasco marito accoltella la moglie in casa

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Grugliasco, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie, sua coetanea, all'interno della loro abitazione. La vittima, ferita, è stata prontamente trasportata all'ospedale Molinette di Torino per ricevere le cure necessarie. L'incidente è avvenuto in via Moncalieri, nella frazione Gerbido, suscitando preoccupazione e attenzione nella comunità locale.

