Tentato furto ed esplosione Perito al lavoro

Un tentato furto si è trasformato in tragedia a Lucca, con la morte di un giovane di 26 anni e il ferimento di un suo parente a causa di un'esplosione. Un perito balistico è stato convocato per chiarire le dinamiche dell'accaduto, che ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza delle vecchie casseforti. Questo articolo esplora i dettagli dell'incidente e le indagini in corso.

In campo, da quanto abbiamo appreso, entra un perito balistico. Il caso è quello del tentato furto che finì in tragedia, con la morte di un 26enne, residente a Lucca e il ferimento di un suo parente in seguito allo scoppio dei materiali che erano contenuti nella vecchia cassaforte. Una tragedia, avvenuta il 28 gennaio. Ieri mattina la Procura, ha affidato a un perito balistico, Vittorio Balzi, di Viareggio, l’incarico – sarà effettuato nella forma dell’accertamento tecnico irripetibile – di analizzare i materiali che erano nella cassaforte e che hanno innescato l’esplosione quanto i tre cercarono di aprirla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato furto ed esplosione. Perito al lavoro

