Tenta rapina in un market arrestato 15enne a Sant' Ilario

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – Un episodio di cronaca preoccupante ha colpito la quiete della val d’Enza. Un ragazzo di soli 15 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina aggravata all'interno di un market. L'episodio solleva interrogativi sul coinvolgimento dei minorenni in reati di questo tipo e sulla sicurezza nella comunità.

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – Ancora un episodio di cronaca che vede coinvolto un minorenne. E’ accaduto nella val d’Enza reggiana. I carabinieri di Sant’Ilario hanno fermato un minorenne di 15 anni accusato di tentata rapina aggravata, arrestato e trasferito per ora al Centro di prima accoglienza di Ancona, a disposizione del Tribunale dei minori di Bologna. Dopo essere entrato in un supermercato, avrebbe puntato un coltello alla cassiera chiedendole di consegnare il denaro. Il titolare, di fronte a quella scena, ha afferrato un bastone ed ha messo in fuga il malvivente, per poi inseguirlo all’esterno del market... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta rapina in un market, arrestato 15enne a Sant'Ilario

