Tennis doppio colpo per Paolini al Roland Garros | i risultati

Jasmine Paolini conquista Parigi con un’incredibile performance al Roland Garros, consolidando il suo momento di forma dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. Con un doppio successo, l’azzurra continua a sognare gli appassionati di tennis, mostrando una maturità e un talento che la rendono protagonista sulla scena internazionale. Scopriamo i risultati che confermano la sua ascesa nel panorama tennistico.

Jasmine Paolini continua a vincere e a far sognare gli appassionati di tennis azzurri e non solo, doppio colpo a Parigi. Dopo aver dominato agli Internazionali d’Italia, sia in singolo che in doppio, Paolini prova a prendersi la scena anche in Francia. Meno di due settimane fa è diventata campionessa a Roma, certificando il suo quarto posto nella classifica mondiale. L’obiettivo è quello di consacrarsi anche al Roland Garros, facendo un altro passo avanti in quella che sta diventando una carriera straordinaria. Nella giornata di oggi Jasmine è scesa in campo contro Tomljanovic, contro la quale è riuscita a chiudere il match in due set. 🔗 Leggi su Sportface.it

