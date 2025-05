Tennis a Montecarlo c’è una nuova dea | gongola Berrettini

Durante un fine settimana a Montecarlo, Matteo Berrettini ha potuto ammirare una nuova "dea" che ha incantato tutti con il suo fascino, tra mare, lusso e atmosfere esclusive. Un soggiorno in una delle destinazioni più sofisticate al mondo che, per il tennista, è diventato anche un'occasione di gioia e ispirazione.

Ha trascorso il weekend a Montecarlo, stregando chiunque abbia posato gli occhi su di lei: ecco perché Matteo Berrettini ne è stato felice. Il mare, il sole, la natura incontaminata, i locali di lusso, i club esclusivi, le boutique a cinque stelle. Di ragioni per visitare a Montecarlo non ce n’è una sola; ce ne sono, semmai, a bizzeffe. E lo sa bene una certa tennista, popolare per i suoi successi ma anche per la sua indiscutibile bellezza, che, nelle scorse ore, ha raggiunto per l’appunto il Principato di Monaco. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Tennis, a Montecarlo c’è una nuova dea: gongola Berrettini

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, Gp Monaco 2025: diretta live gara; Lando Norris a Montecarlo soffia la pole position (con record) a Charles Leclerc: Oscar Piastri terzo davanti a Lewis Hamilton; Carlos Alcaraz: record, titoli ATP, finali e palmares del tennista spagnolo | Tennis; Pietrangeli punge Panatta: C'è una differenza tra me e lui. E sulla residenza di Sinner a Montecarlo.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner espande il suo impero a Montecarlo: fondata una nuova società, cosa c'entra Leclerc - Mentre Jannik Sinner mette in bacheca il terzo Slam a un anno dalla prima gioia agli Australian Open, a Montecarlo è nata ... gli obiettivi della nuova società La nuova società, di cui Sinner ... 🔗Scrive corrieredellosport.it

Tennis, ad aprile l’Atp Montecarlo: al via i top 20 e c’è anche Nadal - Appuntamento con l’élite del tennis in occasione dei Rolex Monte-Carlo Masters 2023. Il Principato di Monaco dall’8 al 16 aprile farà da sfondo a una delle competizioni tennistiche più ... 🔗Come scrive lapresse.it

Montecarlo, Davidovich Fokina-Alcaraz la prima semifinale - Già finalista del Montecarlo Masters 1000 del 2022, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.42 del mondo) affronterà in semifinale connazionale Carlos Alcaraz (n.3 del mondo) Sul campo ... 🔗Lo riporta ansa.it

Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz For The Title ?? | Monte-Carlo 2025 Final Highlights