Temptation Island torna su Canale 5 a luglio con diverse novità

Temptation Island torna su Canale 5 a luglio, portando con sé interessanti novità nel palinsesto estivo della rete. A partire da giovedì 3 luglio, i telespettatori potranno seguire le avventure e le sfide delle coppie, mentre il lunedì successivo, il 7 luglio, debutterà Battiti Live. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova stagione!

Come cambia il palinsesto di Canale 5 dalla prossima settimana, quando la rete inizierà la programmazione estiva. Da segnare le date di Temptation Island e Battivi Live. Temptation Island da giovedì 3 luglio e Battiti Live da lunedì 7 luglio: sono questi i due appuntamenti da segnare per Canale 5. Dalla prossima settimana infatti, la rete entrerà a regime estivo, tra repliche e poche novità. Ecco dunque come cambia la programmazione. Temptation Island Prodotto di punta dell'estate Mediaset, Temptation Island tornerà il prossimo 3 luglio, stando ai listini ufficiali di Publitalia. Confermata la conduzione di Filippo Bisciglia; a differenza dello scorso anno, ci sarà una sola edizione estiva.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo. 🔗continua a leggere

Temptation Island torna anche a settembre, su Canale 5