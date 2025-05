Temptation Island in onda il 3 luglio Battiti Live il 7 | novità e cosa aspettarsi

Preparati all'estate televisiva con il ritorno di "Temptation Island", in onda dal 3 luglio! Dopo il successo della scorsa stagione, il programma promette emozioni e colpi di scena in una nuova location: il resort ‘Calandrusa’ a Guar. Inoltre, non perdere "Battiti Live" il 7, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica. Scopri tutte le novità e cosa aspettarti da queste attesissime trasmissioni!

“Love the way you lie”: manca poco più di un mese al ritorno di quella che da “semplice” successo musicale firmato Eminem e Rihanna è diventato il simbolo di uno dei programmi tv più seguiti e attesi dell’estate. Temptation Island sta per tornare. In una nuova location del resort ‘Calandrusa’ a Guardavalle Marina in Calabria, ma sempre con le medesime caratteristiche: la conduzione di Filippo Bisciglia e la formula che prevede la partecipazione di coppie che poi vengono separate e devono vivere per 21 giorni in due villaggi separati insieme a tentatori e tentatrici. Non ci dovrebbe invece essere il Pinnettu, visto che quello era un concetto prettamente di derivazione sarda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island in onda il 3 luglio, Battiti Live il 7: novità e cosa aspettarsi

