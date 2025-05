Temptation Island 2025 si sposta in Calabria | ecco quanto costa un soggiorno nel nuovo resort

Temptation Island 2025 cambia scenario, traslocando dalla suggestiva Sardegna al nuovissimo Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria. Scopriamo insieme le novità di questa edizione e, soprattutto, quanto costa un soggiorno in questa esclusiva struttura nel cuore della natura calabrese.

Cambio di location per l'iconico programma di Canale 5 Temptation Island che si sposta dalla Sardegna al magnifico resort di Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria. Ecco quanto costa soggiornarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island 2025 si sposta in Calabria: ecco quanto costa un soggiorno nel nuovo resort

Cosa riportano altre fonti

Temptation Island si sposta in Calabria; Quali sono le città più felici d’Italia (e del mondo)?; Temptation Island STA TORNANDO e cambia giorno di messa in onda, ecco quando inizia; Temptation Island 2025 cambia tutto: nuova location, nuovo giorno e forse… volti noti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Temptation Island 2025 si sposta in Calabria: ecco quanto costa un soggiorno nel nuovo resort - Cambio di location per l'iconico programma di Canale 5 Temptation Island che si sposta dalla Sardegna al magnifico resort di Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria. Ecco quanto costa soggiorna ... 🔗Come scrive ilgiornale.it

Temptation Island torna su Canale 5 a luglio con diverse novità - Come cambia il palinsesto di Canale 5 dalla prossima settimana, quando la rete inizierà la programmazione estiva. Da segnare le date di Temptation Island e Battivi Live. 🔗Si legge su movieplayer.it

Temptation Island sta tornando: tutte le novità della prossima edizione - Temptation Island 2025, cambia tutto: nuova location in Calabria e nuovo giorno di messa in onda. Scopri le novità! 🔗Da msn.com

TEMPTATION ISLAND CAMBIA CASA: SCOPRI DOVE E PERCHÉ, È CLAMOROSO!