Temporali in arrivo interessate le coste e le zone collinari | diramata dalla Protezione Civile l' allerta gialla

L'agenzia di Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica, avvisando della possibilità di temporali nelle aree costiere e collinari. La previsione, basata su dati del Centro funzionale regionale, riguarderà l'intera giornata di giovedì 29. È consigliabile prestare attenzione agli sviluppi meteo e adottare precauzioni necessarie.

Temporali in arrivo nei settori costieri e collinari regionali. La Protezione Civile delle Marche, sulla base dei documenti previsionali emessi in mattinata dal Centro funzionale regionale, ha diramato un'allerta gialla per criticità idrogeologica da temporali per tutta la giornata di giovedì 29.

