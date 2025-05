Tempo d’estate 2 500 stagionali

Gi Group, la principale agenzia italiana per il lavoro, annuncia la ricerca di 2.500 profili stagionali da inserire in varie aree in tutta Italia per l'estate. Questa è un'opportunità ideale sia per chi cerca lavoro temporaneo che per chi desidera esplorare nuove prospettive professionali a lungo termine. Scopri come candidarti e cogliere questa occasione imperdibile.

Gi Group, prima agenzia italiana per il lavoro, sta cercando 2.500 profili per i mesi estivi da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte sono rivolte sia a chi è in cerca di un'occupazione stagionale sia a chi vorrebbe cogliere nuove opportunità a lungo termine. "L'avvicinarsi della stagione estiva sta spingendo le aziende a rafforzare il proprio organico. Questo si traduce in un incremento nella domanda di personale e numerose opportunità per profili differenti – commenta Giada Donati, central delivery director di Gi Group –. Ci rivolgiamo a un'ampia platea di candidati e candidate: dai giovani alle prime esperienze agli universitari che vogliono sfruttare il periodo di pausa dalle lezioni per acquisire competenze, passando per candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità"...

