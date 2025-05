Telestense la crisi prosegue | mancano gli stipendi A breve un tavolo in Regione

La crisi di Telestense continua a gravare sui lavoratori, con stipendi arretrati che non vengono erogati. Nonostante le promesse della proprietà , la situazione rimane critica. Mercoledì 28 maggio, si è tenuto un incontro in Prefettura per affrontare la questione, mentre si preannuncia un tavolo di discussione in Regione per trovare soluzioni a questa preoccupante situazione.

A seguito del protrarsi della mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori, e dopo il mancato rispetto dei tempi prospettati dalla proprietà per il rientro, almeno parziale, delle mensilità arretrate, nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio si è svolto un incontro in Prefettura.

