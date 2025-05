Telemedicina in un anno assistiti oltre 90mila pazienti

Negli ultimi dodici mesi, la telemedicina ha assistito oltre 90.000 pazienti, dimostrando il suo potenziale nel rivoluzionare l'assistenza sanitaria. A Firenze, l'implementazione di servizi di telemonitoraggio e teleassistenza consente ai pazienti di ricevere cure direttamente da casa o presso strutture vicine, rendendo i controlli più accessibili e convenienti. Scopriamo come questa innovazione stia trasformando il panorama della salute.

FIRENZE – La scommessa per il prossimo futuro si chiama telemedicina con i suoi servizi di telemonitoraggio e teleassistenza, ovvero la possibilità di essere seguiti direttamente da casa, o al massimo recandosi in un presidio prossimo alla propria abitazione, per sottoporsi ai controlli periodici ritenuti necessari dal proprio medico o specialista. A luglio sarà collaudata ed entrerà in funzione la nuova piattaforma digitale regionale: una piattaforma di telemedicina che si integra perfettamente con il Cup, per gestire le prenotazioni di prestazioni, con l’anagrafe degli operatori e con l’anagrafe dei cittadini, con il fascicolo sanitario elettronico o con il modulo per la gestione delle immagini radiologiche... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

