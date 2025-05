telegram integrerà l ai grok di elon musk per i suoi utenti l annuncio di pavel durov

Telegram annuncia una partnership con xAI, la compagnia di Elon Musk, per integrare Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da Musk, nella sua piattaforma. L'accordo permetterà agli utenti di Telegram di accedere direttamente a questa innovativa tecnologia, già presente su X (ex Twitter). Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha condiviso i dettagli dell'iniziativa, promettendo nuove funzionalità e un'esperienza utente potenziata.

Telegram e xAI, la compagnia di Elon Musk, hanno siglato un accordo di partnership per fornire l’accesso agli utenti della piattaforma di Pavel Durov diretto a Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da Musk e già integrata in X (ex Twitter). A dare la notizia è stato lo stesso fondatore di Telegram, in un post pubblicato proprio su X. La partnership durerà un anno e prevede l’integrazione di Grok in tutte le app di Telegram a livello globale. Durov ha dichiarato che l’accordo con xAI prevederebbe un investimento da 300 milioni di dollari in contanti e azioni, oltre al 50% dei ricavi derivanti dagli abbonamenti a Grok sottoscritti attraverso Telegram. 🔗 Leggi su Open.online