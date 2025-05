Telegram integra Grok l' AI di Elon Musk

Lo annuncia il fondatore dell'app di messaggistica Pavel Durov, la partnership è da 300 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Telegram integra Grok, l'AI di Elon Musk

