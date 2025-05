Tecnologia e dialogo tra generazioni nell' impresa del futuro

Nel contesto attuale, la tecnologia sta rivoluzionando il mondo del lavoro, creando un divario di competenze tra le generazioni. Questo articolo esplora come le aziende possono sfruttare il dialogo intergenerazionale per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, preparando il terreno per un'impresa del futuro in cui tutte le età possano contribuire attivamente e armoniosamente.

Roma, 28 mag. (askanews) - Negli ultimi anni la tecnologia ha mutato profondamente la società accelerando processi e modificando sensibilmente diversi aspetti della vita quotidiana. Nel contesto lavorativo, ad esempio, ha generato una diversificazione di competenze tra le varie generazioni. Il tema della convivenza intergenerazionale è stato al centro del 10° anniversario di SMI Group, gruppo leader nel settore ICT, celebrato durante l'evento "Il Valore del Dialogo tra Generazioni nell'Impresa del Futuro". Cesare Pizzuto, CEO di SMI Group, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dieci anni è un percorso lungo, ma sufficiente per favorire l'incontro di diverse generazioni... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tecnologia e dialogo tra generazioni nell'impresa del futuro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Generazioni in dialogo: la cooperazione come ponte tra passato e futuro; Accenture celebra la Giornata della Famiglia con un evento educativo sull’Intelligenza Artificiale; FORMAZIONE, giovani. Henkel e Roma Capitale insieme per promuovere l’educazione scientifica; Zest - Doppio colpo: Exit di Stip AI e accordo con ANIE Confindustria. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Valore del Dialogo tra Generazioni nell’Impresa del Futuro: SMI Group celebra 10 anni di innovazione nell’ICT - AI, Reverse Mentoring e inclusione: in un evento esclusivo a Roma, SMI Group, prima azienda italiana a ottenere la certificazione per la gestione dei sistemi di intelligenza artificiale secondo ACCRED ... 🔗Scrive newtuscia.it

’Città educativa’, dialogo tra generazioni - Da domani al 30 maggio Modena ospita la quarta edizione de ’La città educativa: Media e Memoria, ovvero percorsi ... 🔗Segnala msn.com

La tecnologia nelle nuove generazioni - come era successo nelle generazioni passate. Si è verificata una grande trasformazione, tale da cambiare le cose in maniera così profonda da rendere impossibile tornare indietro: si tratta dell’arrivo ... 🔗Lo riporta stateofmind.it

Tecnologia e dialogo tra generazioni nell'impresa del futuro