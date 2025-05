Tecnico rettifica motori Commessi e impiegati

Sei appassionato di motori e hai un diploma tecnico? Un'importante opportunità ti attende come tecnico per la rettifica dei motori. L'azienda offre un contratto full-time a tempo indeterminato, valorizzando sia l'esperienza che le nuove promesse del settore. Scopri i dettagli per candidarti e avviare una carriera in questo entusiasmante campo!

Tecnico per la rettifica dei motori, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, l'azienda valuta anche profili giovani con la passione per il mondo dei motori, preferibile un diploma tecnicomeccanico; Contratto: full-time a tempo indeterminato, previo superamento del periodo di prova; Sede di lavoro: Rovato; Autocandidature su https:lavoro.provincia.brescia.it codice 40877. Magazzinierecommesso, 1 posto. Requisiti: ottima conoscenza lingua italiana e conoscenze informatiche di base, preferibile diploma di scuola superiore, esperienza nella mansione e nell'utilizzo del muletto; Contratto: full time a tempo determinato; Sede di lavoro: Palazzolo sull'Oglio; Autocandidature su https:lavoro...

