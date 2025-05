Tecnici ingegneri e artigiani qualificati | un posto di lavoro su due resta vacante formazione professionale inadeguata e salari bassi

Un recente rapporto di Unioncamere-Excelsior rivela che il 47% dei posti di lavoro in Italia rimane vacante, colpendo in particolare profili tecnici, ingegneristici e artigiani qualificati. Le cause principali sono una formazione professionale inadeguata e salari insoddisfacenti, elementi cruciali che compromettono la competitività del settore produttivo. Questo fenomeno rappresenta una sfida significativa per l’economia nazionale e richiede un'adeguata attenzione e interventi mirati.

Il 47% dei posti di lavoro nelle aziende italiane resta vacante, questi i dati pubblicati da Unioncamere-Excelsior per il mese di maggio. Un fenomeno che interessa principalmente profili tecnici, ingegneristici e artigiani qualificati, ruoli fondamentali per la competitività del tessuto produttivo nazionale. L'analisi, inviata alla nostra redazione, è stata condotta da Ubaldo Livolsi, docente di Corporate Finance e fondatore di Livolsi & Partners S.p.A.

