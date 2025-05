Teatro Vertigo venerdì 30 maggio lo show dei The Galex

Venerdì 30 maggio, il Teatro Vertigo ospita il primo compleanno dei The Galex, un collettivo comico che ha conquistato rapidamente il pubblico con il suo humor originale e satirico. L'appuntamento è fissato per le 21, per una serata all'insegna del divertimento e della comicità. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica con uno dei fenomeni comici del momento!

Venerdì 30 maggio, alle 21, appuntamento al Vertigo con i The Galex, collettivo comico che festeggia il suo primo compleanno. Nati come progetto digitale, i TheGalex hanno rapidamente fatto breccia nel cuore del pubblico grazie a contenuti originali, sketch comici e una vena satirica che strizza...

