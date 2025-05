Teatro | la Piccola Compagnia Faraggiana in scena con La bambina e i Noia

La Piccola Compagnia Faraggiana debutta con "La bambina e i Noia", uno spettacolo attuale frutto di un anno di prove e allestimenti. In scena giovedì 29 maggio alle 21 al Teatro Faraggiana, la compagnia propone un'opera che esplora tematiche contemporanee, offrendo una riflessione profonda e coinvolgente. Scopriamo insieme il messaggio e la creatività di questo nuovo allestimento.

Dopo un anno di prove e allestimenti va finalmente in scena lo spettacolo scritto ed interpretato dalla Piccola Compagnia Faraggiana, quest'anno con un tema di stretta attualità . Giovedì 29 maggio, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana arriva "La bambina e i Noia", scritto ed interpretato.

