Tè Verde o Tè Nero? Quale Preferisci?

Quando il desiderio di rinnovamento si fa sentire, poche cose sono più rassicuranti di una calda tazza di tè, un vero simbolo di tradizione e benessere. Ma tra tè verde e tè nero, quale preferisci per ritrovare energia e equilibrio?

Quando sentiamo che per il nostro corpo è giunto il momento di un "tocco" depurativo e rigenerante, la prima cosa che facciamo è tuffarci in una calda e confortante tazza di tè. Non a caso, questa bevanda millenaria è da sempre associata al benessere e alla purificazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it