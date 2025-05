Tare sul suo arrivo al Milan | Sono molto emozionato è il sogno di tanti anni

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, esprime la sua emozione e la realizzazione di un sogno inseguito per tanti anni. In un'intervista esclusiva rilasciata ai canali ufficiali del club rossonero, Tare condivide le sue aspettative e la visione per il futuro del Milan. Scopri le sue parole e i progetti che lo attendono in questa nuova avventura.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco la sua intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare sul suo arrivo al Milan: “Sono molto emozionato, è il sogno di tanti anni”

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano - Dopo il deludente ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a riflessioni e scelte strategiche. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Milan, svolta in arrivo: Igli Tare verso il ruolo di direttore sportivo, addio al modello “Moneyball”; Tare già a lavoro a Casa Milan: gli aggiornamenti; Milan, Tare pronto a rivoluzionare: Italiano in panchina e occhi su Ndoye; Igli Tare in pole position per il ruolo di direttore sportivo del Milan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ribaltone Milan, primi contatti con l’allenatore: Tare spinge per il suo arrivo sulla panchina - Clamoroso ribaltone in casa Milan. Nella giornata di ieri sono avvenuti i primi contatti tra la società e il tecnico. A spingere per il suo approdo in panchina è il neo arrivato Tare. 🔗Segnala spaziomilan.it

Tare realizza il suo sogno da bambino: le sue parole sul Milan - Tare realizza il suo sogno da bambino: le sue parole sul Milan Da lunedì il Milan ha il suo nuovo direttore sportivo: si tratta dell'ex dirigente della Lazio Igli Tare che, dopo un paio di anni trasco ... 🔗informazione.it scrive

Milan, il nuovo ds Igli Tare si presenta: "Arrivo con idee chiare ed entusiasmo: voglio vedere la voglia di vincere" - Il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra del Milan è ora affidato a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani. Il club rossonero ha messo in chiaro compi ... 🔗Riporta informazione.it

Nuovo DS in arrivo! Ditemi cosa ne pensate nei commenti del suo arrivo? #ds #tare #milan #shorts