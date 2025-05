Tare | Sogno un Milan che suda la maglia e fa esplodere San Siro

Nel cuore di San Siro, un nuovo capitolo si apre per il Milan con l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo. Nella sua esclusiva intervista ai canali ufficiali, Tare condivide la sua visione per una squadra che lotta con passione e dedizione, facendo esplodere l'entusiasmo dei tifosi. Scopriamo insieme le sue ambizioni e i progetti per riportare il club rossonero ai vertici del calcio.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero.

