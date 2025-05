Tare | Lavorare per il Milan tifato fin da bambino vuol dire tanto

Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, condivide la sua lunga e profonda passione per i colori rossoneri, confessando quanto significhi per lui lavorare per il club che ha tifato sin dall'infanzia. In un'intervista sul canale ufficiale, Tare esprime entusiasmo e determinazione, promettendo di contribuire al futuro del Milan con impegno e dedizione.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, non ha nascosto una passione rossonera di vecchia data ai microfoni del canale ufficiale... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare: “Lavorare per il Milan, tifato fin da bambino, vuol dire tanto”

