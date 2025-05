Tare | Il senso di appartenza al Milan è fondamentale per la vittoria

In un'intervista esclusiva ai canali ufficiali del Milan, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, sottolinea l'importanza del senso di appartenenza per la vittoria del club. Le sue riflessioni offrono uno sguardo approfondito sulla direzione strategica e valutaria del Milan, evidenziando come la cultura e l'identità rossonera giochino un ruolo cruciale nel raggiungimento dei successi futuri.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero.

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano - Dopo il deludente ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan è chiamato a riflessioni e scelte strategiche. 🔗continua a leggere

