Tare | Il Milan chiede vittorie sono qui per dare strategie chiave e spazio ai giovani

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha condiviso in esclusiva la sua visione per il club rossonero, enfatizzando l'importanza di ottenere vittorie e investire nei giovani talenti. Scopri le strategie chiave che intende adottare per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e europeo. Ecco i punti salienti della sua intervista.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero.

"Dobbiamo essere chiari su una cosa: il Milan è un club dove si chiede subito il risultato, è un club dove devi vincere. Di questa cosa mi sono reso conto e sono pronto ad affrontarla: dobbiamo fare s ..."

