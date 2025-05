Tare | Il calcio si è evoluto negli ultimi anni tutto è legato al risultato finale

Nel calcio moderno, l'evoluzione del gioco è innegabilmente legata ai risultati. In un'intervista esclusiva, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, condivide le sue vision e strategie per affrontare questa sfida. Scopriamo insieme le sue idee su come il club rossonero intende adattarsi e prosperare in un contesto calcistico in continua mutazione.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco la sua intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare: “Il calcio si è evoluto negli ultimi anni, tutto è legato al risultato finale”

Calcio: è ufficiale, Tare nuovo ds del Milan - Il Milan ha ufficialmente nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. La notizia è stata comunicata dal club rossonero, che sottolinea come Tare riporterà direttamente all'Amministratore Delegato, Giorgio Furlani. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 2 | Tare promette: "Progetto? Qui si deve vincere, voglio un Milan che sudi la maglia" - Quindi sul progetto che intende impostare: "Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questa storia si avveri anche nel futuro. È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a tr ... 🔗Riporta tuttosport.com

Tare: "Il Milan deve vincere ma servono idee chiare: questo il progetto" - Tifoso del Milan da bambino e dirigente del Milan adesso: Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, ha "realizzato il sogno di una vita". Così ha dichiarato, tra le tante cose, nella lunga interv ... 🔗Scrive msn.com

Calcio: il neo ds Tare, al Milan si chiede subito di vincere - "Dobbiamo essere chiari su una cosa: il Milan è un club dove si chiede subito il risultato, è un club dove devi vincere. (ANSA) ... 🔗msn.com scrive