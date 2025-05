Tare | Ecco il Milan che voglio | ambizione e appartenenza per la vittoria

In un'intervista esclusiva, Igli Tare, neo direttore sportivo del Milan, condivide la sua visione per il club, focalizzandosi su ambizione e appartenenza come valori fondamentali per raggiungere la vittoria. Scopri le sue idee e progetti per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato - in esclusiva - ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco la sua intervista... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare: “Ecco il Milan che voglio: ambizione e appartenenza per la vittoria”

Se ne parla anche su altri siti

CALCIO Milan, svolta in arrivo: Igli Tare verso la direzione sportiva; Igli Tare nuovo direttore sportivo del Milan: una svolta per il futuro rossonero; Olivero: La scelta di Tare è significativa perché sconfessa l’assurda decisione di mettere...; Milan e il caso Reijnders: per Gullit venderlo sarebbe un errore epocale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Tare: “Ho realizzato un sogno. Qui bisogna vincere, darò tutto me stesso per vedere gioire i tifosi” - Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club È ufficialmente iniziata l’era Igli Tare in casa Milan. Il nuovo direttore sportivo rosson ... 🔗Scrive gianlucadimarzio.com

Milan, il nuovo ds Igli Tare si presenta: "Arrivo con idee chiare ed entusiasmo: voglio vedere la voglia di vincere" - CALCIO - Il club rossonero ha messo in chiaro compiti e rimandi della nuova figura professionale arrivata a Milanello, ed ecco le sue prime parole, riportate da ... 🔗Come scrive eurosport.it

Milan, le prime parole del nuovo ds Tare: “Ho le idee chiare” - "È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti". 🔗Lo riporta sportal.it