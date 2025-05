Tar del Lazio revoca circolare ministeriale che impone il de visu per gli ospiti degli affitti brevi

Il Tar del Lazio ha annullato una circolare del ministero dell’Interno che imponeva il riconoscimento de visu per gli ospiti degli affitti brevi. Questa decisione apre a nuove opportunità per le strutture ricettive, consentendo pratiche di check-in da remoto, facilitando così la gestione delle prenotazioni e migliorando l’esperienza degli ospiti.

Il Tar del Lazio ha recentemente decretato l'illegittimità di una circolare emanata dal ministero dell'Interno l'18 novembre 2024, che imponeva l'obbligo del riconoscimento de visu per gli ospiti delle strutture ricettive. In questo contesto, le procedure di check-in da remoto, adottate da molti B&B e case vacanza, sono state giudicate non conformi all'art. 109 del .

