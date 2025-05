Tappa romana agli Internazionali di tennis per altri dieci ragazzi dell’istituto apuano

Un gruppo di dieci ragazzi dell'Istituto Barsanti ha avuto l'opportunità di assistere agli Internazionali d'Italia di tennis grazie a un'iniziativa della Federazione italiana tennis e padel. Con una simbolica cifra di 1 euro, il dipartimento di Scienze motorie, guidato da Fatticcioni, ha reso possibile questa esperienza unica, promuovendo la passione per il tennis tra i giovani.

Con la cifra Grazie a una bellissima iniziativa della Federazione italiana tennis padel, l' Istituto Barsanti, con un gruppo di studenti, ha potuto assistere agli Internazionali d'Italia di tennis. Con la simbolica di 1 euro, il dipartimento di Scienze motorie, con il suo responsabile Fatticcioni, coadiuvato dalla professoressa Marchini, ha organizzato in maniera perfetta la trasferta a Roma, coinvolgendo sette ragazzi della 4 Art. Einaudi-Fiorillo e 3 studenti del Barsanti (nella foto in alto). Accompagnati dal responsabile Maurizio Fatticcioni e dalla professoressa Alessia Giuntini i ragazzi hanno assistito a diversi incontri sui vari campi dello Stadio dei Marmi, tra cui il Pietrangeli...

