Tapiro d’oro a Veronica Gentili dopo i ritiri all’Isola dei Famosi | “L’importante è che non debba partire io”

Veronica Gentili è stata premiata con il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli dopo i recenti ritiri all'Isola dei Famosi. Commentando la situazione critica del reality, la conduttrice ha sottolineato: "L'importante è che non debba partire io”. La consegna del premio mette in luce le sfide del programma e la determinazione di Gentili nel gestire la situazione. Scopri di più su questa curiosa vicenda.

Veronica Gentili: «Andai in terapia a 18 anni, avevo problematiche relazionali, mi ha aiutata tanto. L'Isola dei Famosi? Sono pronta» - Veronica Gentili è prontissima a condurre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi in onda da mercoledì 7 maggio. La conduttrice è stata ospite a Verissimo oggi, sabato 3 maggio e ha spiegato ... 🔗Come scrive msn.com