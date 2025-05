TanTok spray al Melanotan II e UV index sui social e tra i giovani spopola l' abbronzatura selvaggia senza protezione Vi spieghiamo perché è una pessima idea

Nel mondo digitale, l’abbronzatura selvaggia senza protezione ha conquistato i giovani, grazie a prodotti come il tantok spray al Melanotan II e l’ossessione per l'UV index. Questo articolo esplorerà i motivi dietro il crescente trend tra la Gen Z e i rischi associati a questa pericolosa pratica, rivelando perché la ricerca di una tintarella perfetta può trasformarsi in un grave errore.

Dagli spray nasali con Melanotan 2 alla ricerca dell'UV index perfetto per abbronzarsi di più: perché, soprattutto la Gen Z, sta spingendo il pericoloso trend dell'abbronzatura non protetta?... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - TanTok, spray al Melanotan II e UV index, sui social e tra i giovani spopola l'abbronzatura selvaggia senza protezione. Vi spieghiamo perché è una pessima idea

