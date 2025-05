Tante testimonianze della lotta al cancro anche la Iena Gaetano Pecoraro alla convention dello Ior a Cesena Fiera

Sabato 7 giugno, la fiera di Cesena ospiterà la “Convention dello Ior”, un evento che celebra il valore della gratuità, dell’altruismo e del volontariato in ambito sanitario. Tra i protagonisti, il noto giornalista Gaetano Pecoraro, testimone della lotta contro il cancro, porterà la sua esperienza affinché si accenda un faro di speranza sui pazienti e le loro famiglie. Un incontro che unisce comunità e solidariè.

Sabato 7 giugno la fiera di Cesena riaprirà le sue porte per ospitare l'evento che più di tutti in Romagna valorizza il valore della gratuità, dell'altruismo, del volontariato in ambito sanitario, al fianco dei pazienti che soffrono e delle loro famiglie: la "Convention dello Ior", giornata...

