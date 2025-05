Tanta Roma in finale di Champions League

Tanta Roma in finale di Champions League: un evento storico per il calcio italiano che il 31 maggio a Monaco vedrà l’Inter di Simone Inzaghi affrontare una delle squadre più forti d’Europa. Non perdere questa notte memorabile, dove il destino si gioca sul campo della Munich Football Arena!

Sabato 31 maggio alle 21 presso la Munich Football Arena di Monaco andrà in scena la partita delle partite, quella in grado di riunire gli appassionati di calcio di tutto il mondo davanti uno schermo, la finale di Champions League. Quest’anno a contendersi la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie scenderà in campo un’italiana, l’Inter di Simone Inzaghi, pronta a cercare il riscatto dopo la finale persa due anni fa contro il Manchester City. L’avversaria della squadra milanese sarà il Paris Saint Germain, alla sua seconda finale della competizione europea, dopo quella conquistata nel 2020 in cui perse per 0-1 contro il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tanta “Roma” in finale di Champions League

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, l'ultima all'Olimpico è una festa: Milan battuto e Champions ancora possibile; Champions League, tre i giocatori della Sir nel dream team della competizione; Torino-Roma: Ranieri a caccia del sogno Champions contro i granata, formazioni e orari tv; Zalewski: “Finale CL? Emozione è tanta. Ma l’Inter respira partite così sempre”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zalewski: “Finale CL? Emozione è tanta. Ma l’Inter respira partite così sempre” - Le parole del calciatore dell'Inter, Zalewski, ai microfoni di Skysport in vista della finale di Champions League contro il PSG ... 🔗Da fcinter1908.it

VIDEO - Spugna: "La qualificazione in Champions ci dà tanta forza" - Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico delle giallorosse: "Una vittoria concluderebbe questa stagione difficile nel migliore dei modi" ... 🔗Scrive ilromanista.eu

Totti: "Finale di Champions? Doveroso tifare Inter. Prossimo allenatore Roma? Allegri e Conte hanno già firmato per altri" - L`ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport a margine di un evento di padel a Roma: `Sarà una grande finale. Quella di. 🔗Si legge su msn.com

ROMA 1-1 LIVERPOOL, 1984 EUROPEAN CUP FINAL: Watch the full highlights of the drama!