Tangenti sugli appalti della metro a Milano chieste condanne fino a 6 anni per corruzione e turbativa d’asta

La Procura di Milano ha richiesto condanne fino a 6 anni per 11 imputati coinvolti in un caso di corruzione e turbativa d'asta legato ai lavori di manutenzione e innovazione delle linee della metropolitana. Il processo si svolge davanti alla settima sezione penale del Tribunale, evidenziando le irregolaritĂ nelle procedure di appalto.

La Procura di Milano ha chiesto tra i 6 anni e i 9 mesi di reclusione per gli 11 imputati nel processo per corruzione e turbativa d'asta relativo ai lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese, in corso davanti alla settima sezione penale del Tribunale

