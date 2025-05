Talenti e ricercatori in fuga dagli Usa | l’opportunità che le università europee non devono perdere

Negli ultimi anni, molti talenti e ricercatori stanno lasciando gli Stati Uniti a causa di un clima sempre più ostile verso la scienza. Questa situazione rappresenta un'importante opportunità per le università europee, pronte ad accogliere professionisti altamente qualificati. È fondamentale sfruttare questo momento per potenziare la ricerca e l'innovazione nel nostro continente e per costruire un ambiente accogliente per le menti più brillanti.

Una grande opportunità si sta aprendo per le università europee: la possibilità di attrarre talenti, profili ad altissima specializzazione professionale e tecnica e ricercatori in fuga dal graduale trinceramento degli Stati Uniti e dalla crescente ostilità che il mondo scientifico percepisce per le politiche dell’ amministrazione Usa di Donald Trump. La chiusura che fa male agli Usa. Il cedimento di Washington alle pressioni più radicali provenienti dal movimento Maga, la chiusura di spazi alla libertà accademica e il clima di crescente censura sulle opinioni politiche e la visione del mondo degli studenti nazionali e soprattutto stranieri, principalmente sulla questione palestinese, stanno demolendo l’immagine di attrattività dell’America e mettendo a repentaglio il potenziale di attrattività del capitale umano che, sostanzialmente, fa grande gli Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Talenti e ricercatori in fuga dagli Usa: l’opportunità che le università europee non devono perdere

