Tajani | indignano morti innocenti a Gaza

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime profonda indignazione per le morti innocenti a Gaza, sottolineando il pesante tributo che la popolazione locale sta pagando. Durante un intervento in Parlamento, ha chiesto la cessazione dei bombardamenti e il ripristino del diritto internazionale, rendendo omaggio con un minuto di silenzio alle vittime palestinesi e israeliane. La sua dichiarazione pone l'accento sui valori fondamentali da proteggere.

"La popolazione di Gaza sta pagando un prezzo altissimo.Questi morti innocenti indignano e feriscono i nostri valori. I bombardamenti devono finire,va ripristinato il diritto internazionale".Così il ministro degli Esteri Tajani, alla Camera. Un minuto di silenzio per le vittime palestinesi e israeliane. "La reazione d'Israele sta assumendo forme inaccettabili"."Unica prospettiva per la pace sono i 2 Stati. Lavoriamo con alleati per fermare la catastrofe". "Hamas rilasci gli ostaggi".Preoccupano "vergognosi rigurgiti di antisemitismo"...