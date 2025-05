Tajani | Rafforziamo sistema sanitario palestinese inviati a Ramallah medici

Nell'ambito di un'iniziativa per la ricostruzione, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'invio di medici a Ramallah per rafforzare il sistema sanitario palestinese. Durante un'informativa urgente su Gaza, Tajani ha sottolineato l'importanza vitale di questo settore, evidenziando l'impegno dell'Italia nel sostenere la salute pubblica palestinese anche a livello internazionale.

"Sempre nell'ottica di ricostruzione, lavoriamo per rafforzare anche il sistema sanitario palestinese. Un settore cruciale che abbiamo difeso e sostenuto anche alle Nazioni Unite." Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa urgente su Gaza alla Camera.

