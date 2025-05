Tajani | Preoccupano i vergognosi rigurgiti di antisemitismo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime preoccupazione per il crescente antisemitismo in Italia, sottolineando che le responsabilità del governo israeliano non possono ricadere sugli ebrei. Durante l'informativa alla Camera, ha stigmatizzato episodi vergognosi, come il cartello esposto in un negozio di Milano, evidenziando l'importanza di combattere tali atti discriminatori e il compito collettivo di preservare la dignità e i diritti delle comunità ebraiche.

. «Non si possono far ricadere sugli ebrei le azioni del governo israeliano». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'informativa alla Camera. Episodi vergognosi come il cartello appeso in un negozio a Milano non possono essere derubricati a fatto di cronaca. Perfino la senatrice Liliana Segre, a cui va tutta la mia solidarietà è stata oggetto di incredibili, aberranti insulti antisemiti»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tajani: «Preoccupano i vergognosi rigurgiti di antisemitismo»

