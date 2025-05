Tajani per Gaza | Dolore immenso I morti feriscono i nostri valori e le coscienze E Salvini applaude

Antonio Tajani esprime un profondo dolore per la situazione a Gaza, sottolineando come i morti feriscano i valori e le coscienze europee. In qualità di ministro degli Esteri, chiede un minuto di silenzio per le vittime, mentre Matteo Salvini applaude il suo intervento. Tajani richiama anche l’attenzione sul crescente antisemitismo, un problema urgente da affrontare in questo contesto di crisi umanitaria.

Antonio Tajani per Gaza e Matteo Salvini lo applaude. Chiede il minuto di silenzio, dice, da ministro degli Esteri, da padre, nonno, che quanto avviene a Gaza "provoca dolore immenso e indigna le coscienze, ferisce i nostri valori", ma ricorda anche che il virus dell'antisemitismo è " un virus da estirpare, un'erba maligna " e che nessun ebreo deve aver paura di passeggiare per strada, nascondersi. L'informativa urgente di Tajani, la più sofferta, spiega meglio di mille analisi perché sono passati quasi tre anni di governo Meloni: Salvini fa quello che dice Meloni, Tajani fa il nonno d'Italia e Meloni dirige...

