Tajani | Indignano i morti innocenti nella Striscia Israele si fermi | Assaltato e saccheggiato deposito di cibo dell' Onu a Gaza

In un contesto segnato da tensioni e conflitti, le recenti notizie riguardanti Gaza suscitano forte indignazione e preoccupazione. Tra gli eventi, l'assalto a un deposito di cibo dell'ONU e le dichiarazioni sull'assenza di spari sui civili evidenziano la complessità della situazione nel territorio.

L'esercito israeliano comunica di non aver sparato sui civili nel centro di distribuzione aperto dalla Gaza Foundation vicino Rafah, nel sud di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tajani: "Indignano i morti innocenti nella Striscia, Israele si fermi" | Assaltato e saccheggiato deposito di cibo dell'Onu a Gaza

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Tajani alla Camera: Israele si fermi; Internazionali, Paolini vince anche il doppio con Errani; Israele, manifestazioni a 600 giorni dal 7 ottobre. Tajani alla Camera: «Espulsione dei palestinesi da Gaza inaccettabile»; Lo strazio di Alaa, la pediatra che ha perso 9 dei suoi 10 figli in un raid. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tajani, indignano morti innocenti gazawi, Israele si fermi - "La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo. Pagano, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i bambini, gli anziani, le persone malate. Questi morti innocenti feriscono ... 🔗Da ansa.it

Tajani: "Indignano i morti innocenti a Gaza, Israele si fermi" | "Reazione di Tel Aviv sta assumendo forme inaccettabili" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 600. "La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo. Pagano ... 🔗msn.com scrive

L'informativa di Tajani alla Camera: 'Indignano i morti innocenti di Gaza, Israele si fermi' - Banchi del governo pieni. Tra i presenti il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i ministri Alessandro Giuli, Roberto Calderoli e Gilberto Pichetto Fratin. (ANSA) ... 🔗Riporta ansa.it

Tajani: Indignano i morti innocenti a Gaza, Israele si fermi immediatamente